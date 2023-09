Coreia do Norte decide expulsar soldado dos Estados Unidos que entrou ilegalmente em seu território

O soldado norte-americano Travis King, que entrou ilegalmente em território norte-coreano em 18 de julho, será expulso da Coreia do Norte. A informação foi divulgadas nesta quarta-feira (27) pela agência estatal KCNA, porém, não há mais detalhes de quando ocorrerá a expulsão.

King deveria retornar aos Estados Unidos para enfrentar medidas disciplinares depois de se envolver em uma briga de bar, brigar com a polícia e passar uma temporada em uma prisão na Coreia do Sul. No entanto, ele saiu do aeroporto, juntou-se ao passeio turístico e, enquanto participava de uma visita turística pela zona desmilitarizada que marca a fronteira entre as duas Coreias, atravessou correndo a fronteira em direção à Coreia do Norte.

O governo norte-coreano argumenta que o militar americano tomou essa atitude para evitar a "discriminação racial no Exército dos Estados Unidos" e porque estava "desiludido com a desigualdade na sociedade americana".

De acordo com a agência estatal KCNA, após investigação, o "órgão pertinente da DPRK (sigla em inglês da República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte) decidiu expulsar Travis King, soldado do exército dos Estados Unidos que entrou ilegalmente no território da DPRK, com base na lei da República".