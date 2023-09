Ditador Kim Jong Un, da Coreia do Norte, está a caminho da Rússia para se encontrar com Putin

O ditador Kim Jong Un, da Coreia do Norte, está a caminho da Rússia para um possível encontro com o presidente do país, Vladimir Putin, na terça-feira (12). De acordo com informações divulgadas pela mídia sul-coreana, ele deixou o território norte-coreano em um trem, nesta segunda-feira (11).

A visita dele à Rússia foi confirmada pela agência de notícias russa Interfax. O jornal norte-americano "The New York Times" também chegou a noticiar que os dois iriam se encontrar "nos próximos dias".

Fontes do governo dos Estados Unidos informaram à agência de notícias Associated Press que a expectativa é de Putin aproveite a reunião para tentar obter armamentos para usar na guerra na Ucrânia. Os norte-coreanos possuem um arsenal de armas desenvolvido de acordo com os padrões soviéticos e que poderiam ser utilizados no conflito.

Kim poderia, em troca, pedir auxílios para seus setores de energia e alimentação, bem como tecnologia para desenvolvimento de armamentos mais avançados, como mísseis balísticos intercontinentais.

“Temos sérias preocupações sobre a possibilidade de a Coreia do Norte vender armas aos militares russos", declarou Jon Finer, vice-conselheiro-chefe de segurança nacional do presidente dos EUA.

Vladimir Putin está em Vladivostok, cidade portuária russa onde ocorreu o último encontro entre ele e Kim Jong Un, em 2019, logo após o colapso nas negociações de desarmamento nuclear da Coreia do Norte com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.