'Mulher Hulk' é morta a marteladas pelo marido durante viagem

A fisiculturista e musa do OnlyFans colombiana Zunilda Hoyos Méndez, mais conhecida como “Mulher Hulk”, de 43 anos, foi morta a marteladas pelo marido na última quinta-feira (19), durante uma viagem de férias à Espanha. A atleta pretendia terminar o relacionamento, segundo parentes dela.

As autoridades espanholas informaram que o companheiro, Jarrod Gelling, de 46 anos, espancou e desferiu diversos golpes de martelo contra a companheira até a morte e, em seguida, tirou a própria vida com uma faca. O casal foi encontrado morto em um imóvel alugado há cerca de um mês, em Málaga, na Espanha. Jarrod se recuperava de uma cirurgia no joelho no local e foi encontrado dentro de uma banheira.

Investigação policial

Segundo a polícia, o corpo de Zunilda apresentava sinais visíveis de violência. "O corpo dela apresentava sinais evidentes de violência e os indícios do homem indicavam uma morte por suicídio, algo que uma autópsia terá que confirmar", disse a Polícia Nacional Espanhola.

Relacionamento Abusivo

De acordo com familiares, o casal estava desaparecido desde o dia 14 de junho. Parentes de Zunilda informaram que Gelling era “uma pessoa agressiva” e que a atleta tinha o desejo de colocar um fim na relação após uma competição de fisiculturismo em Portugal.

Yuleydis, sobrinha de Zunilda, falou sobre o relacionamento ao jornal espanhol "Sur". Segundo ela, a tia tinha planos de viajar a Portugal para uma competição e, na sequência, ia providenciar o rompimento: "Ela estava sofrendo abusos e queria o divórcio."

Conquistas da “Mulher Hulk”

A “Mulher Hulk” foi a primeira atleta colombiana da história a se profissionalizar na Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness (IFBB) pela categoria Women’s Bodybuilding, com braços que mediam mais de 46 centímetros de circunferência. Na lista de conquistas, está a segunda colocação no Worldwide Latin American Championships em 2021.

Além do fisiculturismo, Zunilda produzia conteúdos para o OnlyFans, onde somava mais de 100 mil seguidores. Ela era conhecida na plataforma como Amy.

Denuncie violência doméstica

É importante ressaltar a importância de buscar ajuda em casos de violência doméstica. Ao testemunhar agressões contra mulheres, é fundamental ligar para o número 190 e denunciar. Além disso, é possível fazer denúncias por meio do número 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher, e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Outras opções incluem o aplicativo Direitos Humanos Brasil (Android e iOS)e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

A maioria dos casos de violência doméstica são cometidos por parceiros ou ex-companheiros das vítimas, mas a Lei Maria da Penha também abrange agressões perpetradas por familiares.

Vítimas de violência doméstica têm até seis meses para realizar a denúncia e buscar proteção.

