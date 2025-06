Vidente é a responsável por 'milagres falsos' de Santa na Itália

Gisella Cardia, que se apresenta como vidente, é uma siciliana de cerca de 50 anos. A italiana afirmava ter marcas de feridas e se comunicar diretamente com a Virgem Maria. Além disso, ela chegou a afirmar ter presenciado uma imagem de uma Santa chorar sangue. Acontece que as investigações das autoridades locais e o Vaticano descartaram estes eventos sobrenaturais.

A história que dos olhos de uma estátua da Virgem Maria brotava sangue atraiu uma multidão de fiéis para uma cidade localizada perto de Roma. No início do ano, o noticiário local já contava com a possibilidade da informação ser falsa. Nesta terça-feira (24), as suspeitas estavam certas, já que ficou confirmado que o sangue, na verdade, era de Cardia, como revelam as análises laboratoriais de quatro amostras genéticas, conforme as informações publicadas pela imprensa italiana.

VEJA MAIS

Quem é a vidente?

Ainda que centenas de peregrinos fossem todos os meses rezar em frente a Santa, os outros 'milagres' que teriam acontecido no vilarejo Trevignano Romano, noroeste de Roma, são falsos. A suposta vidente, é uma ex-empresária condenada por falência fraudulenta em 2013.

Por conta do sucesso da história inventada por Cardia, ela criou uma associação que arrecadava fundos com doações individuais.

Quem começou a desconfiar?

A diocese abriu uma investigação em abril de 2023 por conta de várias queixas dos habitantes do vilarejo. Eles acreditavam se tratar de uma "fraude gigante", além de estarem incomodados com a movimentação dos fiéis no local. Da mesma forma, a promotoria de Civitavecchia também abriu uma investigação por fraude.

Milagre reconhecido

Apenas as lágrimas da Virgem em Siracusa, na Sicília, em 1953, são reconhecidas oficialmente como milagrosas por um papa. Na ocasião, o pontífice era o Papa João XXIII. Desde então, nenhum outro evento milagroso foi reivindicado em torno de estátuas de Maria, Jesus Cristo ou santos italianos.

Na Itália, cerca de 74,5% dos 59 milhões de habitantes são católicos.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)