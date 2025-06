Como é o bombardeiro B-2 usado pelos EUA no ataque ao Irã? Entenda por que o avião é 'invisível'

O bombardeiro B-2 Spirit, da Força Aérea dos Estados Unidos, voltou a chamar atenção mundial após ter sido utilizado no recente ataque a instalações nucleares no Irã. Considerado o avião militar mais caro e tecnologicamente avançado do mundo, a aeronave "invisível" é capaz de atravessar defesas aéreas sem ser detectado e destruir bunkers subterrâneos.

Fabricado pela Northrop Grumman, o B-2 Spirit é um bombardeiro estratégico furtivo com design em "asa voadora" e tecnologia de invisibilidade que o torna indetectável por radares convencionais. Projetado durante a Guerra Fria e colocado em serviço há 35 anos, o avião ainda é insuperável em sua categoria.

VEJA MAIS

Por que o B-2 é considerado invisível?

A chamada tecnologia stealth, que torna o B-2 "invisível", não se baseia em mágica, mas sim em engenharia de ponta. A fuselagem do avião tem curvas e ângulos calculados para desviar ondas de radar, reduzindo sua assinatura de radar (RCS) a níveis tão baixos que ele pode ser confundido com o tamanho de uma ave no radar, como um pardal ou uma águia.

Além disso, o revestimento da aeronave absorve ondas eletromagnéticas e as rotas de voo são calculadas estrategicamente para evitar áreas de detecção. Essa combinação de design, tecnologia e tática torna o B-2 quase impossível de ser detectado por sistemas de defesa aérea convencionais.

Ataque ao Irã e capacidade de combate

No ataque do último sábado (21), os EUA mobilizaram dois grupos de B-2. Um grupo seguiu uma rota visível com apoio de aviões-tanque, enquanto o outro grupo penetrou o espaço aéreo iraniano sem ser detectado. Nenhum radar foi acionado e não houve reação das forças iranianas, segundo fontes militares.

A capacidade de destruição é outro ponto que impressiona. O B-2 pode carregar bombas nucleares e convencionais, inclusive as poderosas GBU-57A/B “bunker buster”, com 13 toneladas cada, capazes de perfurar mais de 60 metros de concreto armado.

Como é por dentro da aeronave?

Com custo estimado de US$ 2,1 bilhões por unidade, apenas 21 B-2 Spirits foram fabricados. As aeronaves são baseadas na Whiteman Air Force Base, no estado do Missouri (EUA), em hangares com acesso restrito autorizado apenas pelo Pentágono.

Avião invisível: veja o bombardeiro B-2 Spirit por dentro. (Reprodução/Northrop Grumman)

Apesar de seu tamanho (52,4 m de envergadura, 21 m de comprimento e 5,1 m de altura), o B-2 opera com apenas dois tripulantes. O interior é altamente automatizado, permitindo que um dos ocupantes descanse, se alimente ou use o banheiro enquanto o outro conduz a missão.

Durante missões longas, que podem durar até 40 horas, o conforto mínimo é garantido: a cabine tem micro-ondas, um pequeno banheiro químico, saco de dormir e até aromatizador de ambiente para neutralizar odores acumulados.

O B-2 pode voar mais de 11 mil km sem reabastecimento e, com apoio aéreo, tem alcance global. Já participou de missões no Afeganistão, Líbia, Iraque e, agora, no Irã. Carrega até 18 toneladas de armamentos em compartimentos internos, o que preserva sua capacidade furtiva mesmo armado.

Resumo sobre o B-2 Spirit

Invisível a radares convencionais graças à tecnologia stealth;

Pode carregar bombas de até 13 toneladas;

Voos de até 40 horas com tripulação mínima;

Só 21 unidades foram construídas;

Cada avião custa cerca de US$ 2,1 bilhões;

Pode lançar ataques nucleares ou convencionais com precisão cirúrgica.