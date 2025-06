Reino Unido: tentativas da China de desestabilização cresceram, mas país ainda é parceiro vital

As tentativas da China de espionar, desestabilizar e perturbar a economia e a democracia da Grã-Bretanha cresceram, mas Pequim ainda é um parceiro econômico vital, disse o governo britânico nesta terça-feira, 24.

O Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, afirmou que "o poder da China é um fato inevitável" e que o congelamento das relações com a segunda maior economia do mundo "não é uma opção". Ele falou aos legisladores ao delinear as conclusões da "auditoria da China" do governo.

"A China é nosso terceiro maior parceiro comercial e a segunda maior fonte de estudantes internacionais de nossas universidades. Ela continuará a desempenhar um papel vital no apoio ao crescimento seguro do Reino Unido", acrescentou Lammy.

O governo do Partido Trabalhista se comprometeu a realizar um exame aprofundado das relações bilaterais depois de ter sido eleito há quase um ano, em um esforço para equilibrar os interesses econômicos e a segurança do país. Muitos detalhes da análise permanecerão confidenciais por motivos de segurança, pontuou o ministro das Relações Exteriores.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.