Irã: satélite detecta atividade na instalação de Fordow, após ataques dos EUA

Imagens de satélite mostram que o Irã construiu uma nova estrada de acesso para a usina nuclear de Fordow e transferiu equipamentos de construção que poderiam ser usados para avaliar os danos causados à instalação após o ataque aéreo dos EUA no mês passado.

As imagens capturadas no fim de semana pela Maxar Technologies, uma empresa de satélites comerciais, mostram uma nova estrada subindo a montanha onde está localizada a instalação de Fordow, juntamente com vários veículos, incluindo o que os analistas identificaram como uma escavadeira e um guindaste móvel.

Uma análise das imagens feita pelo Instituto de Ciência e Segurança Internacional, um think tank que estuda o programa nuclear iraniano, revelou que a escavadeira provavelmente estava preparando uma área para enviar câmeras ou pessoal aos buracos feitos pelas bombas americanas e inspecionar os danos causados.

Em sua análise, o instituto afirmou não ter observado nenhuma atividade visível nas entradas dos túneis de Fordow, que foram preenchidas. Vários dos caminhões visíveis nas imagens de satélite parecem ser caminhões basculantes usados para transportar os detritos.

As imagens foram divulgadas durante um debate sobre a extensão dos danos causados pelos ataques aéreos americanos.

