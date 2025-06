Homem arremessa bebê de 18 meses em chão de aeroporto; menino está em coma

Uma cena aterrorizante foi divulgada na última terça-feira (24), quando um homem identificado como Vladimir Vitkov, de 31 anos, arremessou com força uma criança iraniana, de apenas 18 meses, no chão do Aeroporto Internacional de Moscou, na Rússia. A agressão ocorreu após a mãe da criança, que está grávida de outro filho, recolher o carrinho do bebê depois do desembarque.

No vídeo publicado nas mídias sociais, o homem está em pé e parado dentro do aeroporto, em seguida ele olha ao seu redor para verificar se ninguém está olhando para o bebê, pega a criança e a arremessa de forma rápida e bruta no chão. Depois do ocorrido, um segundo homem chega correndo para empurrar Vladimir e socorrer a criança.

Como tentativa de fuga e para fugir de agressões, a família havia saído do conflito no Irã para buscar refúgio na Rússia. De acordo com a emissora NDTV, o ataque do homem foi sem nenhum motivo aparente e o menino chegou a sofrer com fraturas no crânio e lesões na coluna vertebral. Atualmente, ele está em coma e as equipes médicas trabalham para estabilizar o seu estado de saúde.

Prisão em flagrante

O criminoso foi preso em flagrante pelos policiais no aeroporto e, segundo os exames toxicológicos, no momento da agressão havia a presença de cannabis no sangue de Vladimir. Após essa evidência, a polícia russa investiga se outras substâncias entorpecentes também foram encontradas em seu organismo e se o ataque teve alguma motivação racista de sua parte.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)