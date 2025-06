Bebê de 10 meses morre e mulher fica ferida após grave acidente em Novo Repartimento

Um bebê de 10 meses, identificado como Heitor Henrique Abreu Oliveira, morreu em um grave acidente de carro na rodovia federal BR-230, no trecho que pertence ao município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O acidente foi registrado na tarde de domingo (15), quando o carro em que a vítima estava colidiu com a traseira de um caminhão baú estacionado às margens da pista. Uma mulher que também era passageira do veículo de passeio ficou gravemente ferida.

Segundo os relatos iniciais, o acidente ocorreu por volta das 17h, a cerca de 15 quilômetros da sede do município. No carro estavam duas mulheres e três crianças, entre elas o bebê, que morreu ainda no local da colisão. As passageiras adultas foram identificadas como Marinilde do Nascimento Abreu e Lucidalva Silva da Conceição. Esta última foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo posteriormente transferida para o Hospital Regional de Tucuruí. Seu estado de saúde é considerado grave. Não há, até o momento, atualizações sobre seu quadro clínico após a internação.

Não há informações sobre se o condutor do caminhão compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local do acidente e coletaram informações que devem auxiliar nas investigações para esclarecer as circunstâncias do caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.