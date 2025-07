'Portas da diplomacia nunca estarão fechadas', diz ministro de Relações Exteriores do Irã

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta terça-feira que as portas da diplomacia nunca se fecharão, quando perguntado sobre as negociações do país com os EUA.

"A porta nunca estará fechada", disse Araghchi em entrevista à CBS, acrescentando que acha, porém, que as negociações não devem retomar ainda essa semana, como quer o presidente americano, Donald Trump.

"Precisamos garantir que os EUA não nos ataquem novamente durante as negociações. Continuaremos a nos defender se novos ataques acontecerem", comentou o ministro. Na última sexta-feira, Trump disse que "absolutamente" consideraria bombardear o Irã novamente.