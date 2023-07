Americano é preso após cruzar a fronteira da Coreia do Norte sem autorização

Um americano foi detido durante um passeio nesta terça-feira (18) depois de cruzar, sem autorização, a faixa que divide a Coreia do Sul e a Coreia do Norte.

"Acreditamos que ele esteja atualmente sob custódia da Coreia do Norte e estamos trabalhando com nossos colegas do exército norte-coreano para resolver este incidente", disse o Comando das Nações Unidas (ONU), que atua na região desde 1950, quando houve o início da guerra entre as duas Coreias.

O nome do cidadão americano não foi divulgado. O jornal sul-coreano Dong-a Ilbo afirma que se trata de um militar dos EUA, informação confirmada por duas fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters.

A assessoria de viagem do Departamento de Estado dos EUA recomenda que cidadãos americanos não entrem na Coreia do Norte "devido ao sério risco contínuo de prisão e detenção de longo prazo."

VEJA MAIS

"Ele gargalhou alto e correu entre alguns prédios na direção da fronteira (...) Em princípio achei que fosse uma piada, mas quando ele não voltou vi que não era isso", disse em entrevista à rede norte-americana CBS uma testemunha que fazia parte do mesmo grupo de turistas.

O americano cruzou a fronteira na aldeia de Panmunjon, que fica dentro da Zona Desmilitarizada (ZDM), área de 250 km de comprimento por 2 km de largura entre as duas Coreias que é controlada ONU. A aldeia foi criada ainda na década de 1950, não tem moradores e é um dos pontos turísticos da região.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul promove diversos tipos de passeios pela Zona Desmilitarizada. Para cidadãos coreanos, um passeio por 7 pontos custa 10 mil wons (cerca de R$ 38). No entanto, de acordo com o site, essas visitas estão suspensas para estrangeiros.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).