Lançamento de satélite espião norte-coreano falha e objeto cai no mar

A tentativa do lançamento do primeiro satélite de reconhecimento militar da Coreia do Norte do espaço, que ocorreu nesta quarta-feira (31), não foi bem sucedida. A Agência estatal KCNA informou que o objeto caiu no Mar Ocidental da Coreia após apresentar falha no motor.

Segundo um porta-voz da Administração Nacional de Desenvolvimento Aeroespacial da Coreia do Norte, a queda ocorreu devido a uma falha de “confiabilidade e estabilidade do novo tipo de sistema de motor introduzido no foguete transportador do satélite Chollima-1 e a instabilidade das especificações do combustível usado”.

Anteriormente, o país já tinha noticiado que planejava um satélite em duas datas. O do dia 31 de maio, e um próximo, dia 11 de junho, para monitorar os Estados Unidos (EUA) e a Coreia do Sul.

De acordo com o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele condena o lançamento do aparato militar e lembra que qualquer lançamento usando tecnologia de mísseis balísticos é contrário às resoluções defendidas pelo Conselho de Segurança da ONU.

O Secretário-geral pede que o governo norte-coreano para com as tentativas e retome rapidamente o diálogo “para alcançar o objetivo da paz sustentável e a desnuclearização completa e verificável da Península Coreana”.