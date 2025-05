Onça-pintada invade casa e mata cachorro; ataque foi registrado por câmeras de segurança

Uma onça-pintada invadiu uma residência no município de União do Sul, a cerca de 660 km de Cuiabá, no Mato Grosso, e matou um cachorro que dormia sob a área coberta da casa. O ataque, registrado por câmeras de segurança, aconteceu no último domingo (27), mas as imagens começaram a circular nas redes sociais apenas na quarta-feira (30).

O vídeo mostra o momento em que o felino circula pelo quintal antes de se aproximar silenciosamente do animal doméstico e iniciar o ataque, que durou cerca de 11 segundos. Após a ação, a onça fugiu de volta para a mata sem levar o corpo do cachorro. Assista (cenas fortes):

A dona da casa compartilhou as imagens nas redes sociais, gerando comoção na comunidade local. Moradores relatam medo diante da recorrente presença de animais selvagens em áreas residenciais e pedem providências por parte da prefeitura e de órgãos ambientais.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Como é a região onde onça atacou caseiro em Mato Grosso do Sul]]

Em nota, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente informou que está monitorando a região e que pretende intensificar ações de fiscalização e orientação. A pasta também reforçou o alerta para que a população evite qualquer contato com animais silvestres e mantenha seus pets protegidos, especialmente durante a noite.