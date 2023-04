Coreia do Norte dispara míssil e Japão emite alerta de evacuação

A Coreia do Norte disparou um míssil na costa leste da península coreana, na manhã de quinta-feira (13), por volta das 7h55 no horário local (19h55, horário de Brasília). O lançamento fez com que o governo do Japão emitisse alertas de evacuação para as cidades próximas, principalmente para a ilha de Hokkaido, que poderia ser atingida pelo míssil.

VEJA MAIS

No entanto, momentos depois, o governo japonês retirou o alerta, alegando que o míssil já havia caído, mas sem informar onde. A Guarda Costeira do país confirmou que não havia mais possibilidade de queda em Hokkaido e arredores.

Este é mais um episódio da tensão entre a Coreia do Norte, os Estados Unidos e a Coreia do Sul, que realizam exercícios militares conjuntos na região. Recentemente, a Coreia do Norte afirmou ter realizado um teste subaquático de seu sistema de armas estratégicas, incluindo um novo drone submarino com capacidade nuclear.