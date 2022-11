Coreia do Norte dispara míssil de longo alcance com potencial para atingir o território dos Estados

Nesta sexta-feira (18), a Coreia do Norte testou um míssil balístico intercontinental que caiu a apenas 200 quilômetros de distância do Japão. Autoridades japonesas disseram que o míssil tem alcance suficiente para atingir o território continental dos Estados Unidos (EUA). As informações são da Agência Brasil.

Confirmado por autoridades sul-coreanas e japonesas, o lançamento ocorre um dia após o lançamento de um míssil menor pela Coreia do Norte e seu alerta de respostas militares mais duras ao aumento da presença de segurança regional dos EUA.

A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, está na Tailândia para a cúpula Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). Uma reunião de emergência foi convocada paralelamente a cúpula e durante o encontro, Kamala Harris e os líderes do Japão, da Coreia do Sul, do Canadá, da Austrália e Nova Zelândia condenaram o lançamento. "Condenamos veementemente essas ações e novamente pedimos à Coreia do Norte que pare com outros atos ilegais e desestabilizadores", disse a vice-presidente americana.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, alertou sobre novos lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte e um possível teste nuclear, disse o governo japonês em um comunicado.

O lançamento de sexta-feira se soma a um ano recorde para o programa de mísseis da Coreia do Norte, depois que o país retomou os testes de ICBMs pela primeira vez desde 2017 e quebrou sua moratória autoimposta sobre lançamentos de longo alcance enquanto as negociações de desnuclearização ficaram paralisadas.

A intensificação do desenvolvimento e dos testes de mísseis da Coréia do Norte também indica que, apesar de sua extrema pobreza e das sanções da Organização das Nações Unidas (ONU), bem como dos Estados Unidos e de outras nações, ela tem enfrentado poucos obstáculos para obter a tecnologia e os materiais necessários para seu programa de mísseis.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).