Coreia do Norte dispara míssil que sobrevoou o Japão, afirmam autoridades

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico que sobrevoou o Japão, nesta segunda-feira (3), afirmam autoridades da Coreia do Sul e da capital japonesa Tóquio. O disparo aumenta a série recorde de testes de armas do país este ano. As informações são da UOL.

A última vez que os norte-coreanos dispararam um míssil sobre o Japão foi em 2017, em meio a tensões entre Kim Jong Un, e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Durante o sobrevoo do míssil, Tóquio chegou a emitir um alerta de evacuação em duas regiões do norte para que seus habitantes se refugiassem dentro de prédios ou em abrigos subterrâneos.

Com as negociações entre Washington e a capital sul-coreana Seul paralisadas, Kim redobrou seus esforços para modernizar o arsenal da energia nuclear e implantou um número recorde de testes de armas, incluindo o primeiro míssil intercontinental lançado desde 2017.