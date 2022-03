De jaqueta de couro, presidente da Coreia do Norte vira ‘estrela’ de propaganda sobre míssil

O lançamento de teste do Hwasong-17 ICBM, um foguete intercontinental que pode carregar ogivas nucleares, tem sido divulgado pela mídia estatal da Coreia do Norte, que chegou a produzir um vídeo para anunciar o feito. A ‘superprodução’ chama a atenção pela participação Kim Jong-un, presidente do País, que surge como protagonista da propaganda.

Vestindo uma jaqueta de couro e usando óculos escuros, ele surge ao lado de outros dois militares coreanos que acompanham o lançamento do foguete.

O míssil norte-coreano foi lançado por volta das 16h00 (4h00 em Brasília) a partir do distrito de Sunan. De acordo com o vice-ministro da Defesa do Japão, Makoto Oniki, o míssil voou durante 71 minutos e caiu a 150 km ao oeste de sua costa norte, dentro da zona econômica exclusiva nipônica.

Para o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, a ação representa uma "violação". Em resposta, o país vizinho à Coreia do Norte disparou uma série de mísseis.