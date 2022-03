Coreia do Norte testa suposto míssil intercontinental

A Coreia do Norte realizou nesta quinta-feira (24), o que se acredita ser um míssil balístico intercontinental (ICBM) em direção ao mar de sua costa leste, segundo militares da Coreia do Sul e do Japão. Este seria o primeiro envolvendo uma poderosa arma deste tipo desde 2017. As informações são do Estadão.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul falou ter detectado o lançamento de um “projétil não identificado” da Coreia do Norte. O órgão disse que o lançamento foi considerado um míssil de longo alcance, possivelmente um balístico intercontinental (ICBM) disparado em uma trajetória “elevada” no espaço.

Segundo autoridades sul-coreanas, o míssil foi lançado das proximidades de Sunan, onde fica o aeroporto internacional de Pyongyang. No dia 16 de março, a Coreia do Norte lançou um suposto míssil a partir do aeroporto, que teria explodido logo depois, segundo o Exército da Coreia do Sul.

Os EUA e a Coreia do Sul já haviam alertado neste mês que Pyongyang estava se preparando para lançar seu maior ICBM até agora, do modelo Hwasong-17, que analistas afirmam ser consideravelmente maior que o Hwasong-15. O diâmetro do novo modelo de ICBM é estimado em 2,4 a 2,5 metros, com seu peso total variando entre 80 e 110 toneladas.

Autoridades norte-americanas disseram que pelo menos dois testes recentes, em 27 de fevereiro e 5 de março, apresentaram o maior sistema ICBM da Coreia do Norte até agora, o Hwasong-17.

“O objetivo desses testes, que não demonstraram o alcance do ICBM, era provavelmente avaliar esse novo sistema antes de realizar um teste de alcance total no futuro, potencialmente disfarçado como um lançamento espacial”, disse uma autoridade dos EUA na época.

Pyongyang não identificou o sistema de mísseis usado nesses lançamentos, mas disse que estava testando componentes para um sistema de satélite de reconhecimento. O líder Kim Jong Un informou este mês que a Coreia do Norte lançará em breve vários satélites para monitorar os movimentos militares dos Estados Unidos e seus aliados.

O lançamento de quinta-feira seria pelo menos o 13º teste de míssil balístico disparado pela Coreia do Norte este ano, uma frequência sem precedentes que atraiu a condenação dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)