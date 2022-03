EUA sancionam cidadãos e entidades russas acusadas de apoiar a Coreia do Norte em teste de mísseis

Entidades e cidadãos russos acusados de apoiar a Coreia do Norte em dois testes de mísseis recentes receberam sanções econômicas dos Estados Unidos, conforme anunciado nesta sexta-feira, 11.



O Departamento do Tesouro americano afirmou em comunicado que a medida está voltada para um grupo de pessoas e empresas estrangeiras que fornecem ajuda a um agente de provisionamento na Rússia vinculado à indústria de defesa da Coreia do Norte.



A capital da Coreia do Nortes, Pyongyang, garantiu, no entanto, que eram provas para o lançamento de um satélite. Pyongyang já realizou diversos lançamentos de mísseis este ano e assegura que são testes para o desenvolvimento de satélites.



Os Estados Unidos, entretanto, afirmaram que o país asiático havia testado efetivamente um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais.



"A Coreia do Norte continua disparando mísseis balísticos em flagrante violação do direito internacional, o que representa uma grave ameaça para a segurança global", afirmou o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, citado no comunicado.