Mais um navio é atacado no Mar Vermelho, horas após houthis afundarem graneleiro

Um navio cargueiro de bandeira liberiana foi alvo de ataques no Mar Vermelho nesta segunda, 7, com dois seguranças a bordo supostamente feridos e outros dois desaparecidos, em um ataque ocorrido após rebeldes houthis do Iêmen supostamente afundarem outra embarcação em um ataque semelhante.

A empresa de segurança privada Ambrey afirmou que a embarcação se dirigia para o norte, em direção ao Canal de Suez, quando foi alvejada por homens em pequenas embarcações e drones com bombas. Os seguranças a bordo abriram fogo no ataque.

"Os motores da embarcação teriam sido desativados e a Ambrey observou que a embarcação começou a se desviar", disse a empresa.

Não houve outros detalhes imediatos sobre o ataque, que também foi reconhecido pelo centro de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido (UKMTO) do exército britânico. O canal de notícias via satélite al-Masirah, dos houthis, noticiou o ataque, mas os rebeldes não reivindicaram a autoria.

No entanto, Moammar al-Eryani, ministro da Informação do governo internacionalmente reconhecido do Iêmen, que se opõe aos houthis e está sediado no sul do país, disse que os rebeldes também realizaram o segundo ataque. Os houthis controlam a metade norte do Iêmen e sua capital, Sanaa.

O Comando Central do Exército dos EUA afirmou estar ciente dos relatos do ataque, mas se recusou a fazer mais comentários.

Mais cedo, os houthis disseram ter atacado o graneleiro grego Magic Seas, também de bandeira liberiana, com drones, mísseis, granadas propelidas por foguete e disparos de armas de pequeno porte no domingo, forçando sua tripulação de 22 pessoas a abandonar a embarcação.

Os dois ataques e uma série de ataques aéreos israelenses na manhã de segunda-feira contra os rebeldes aumentaram os temores de uma nova campanha houthi contra a navegação, o que poderia atrair novamente forças americanas e ocidentais para a área, especialmente depois que o governo do presidente americano Donald Trump atacou os rebeldes em uma grande campanha de ataques aéreos.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.