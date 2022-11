Míssil que atingiu a Polônia foi provavelmente lançado pela Ucrânia, diz Otan

Segundo Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), as análises preliminares do míssil que atingiu a Polônia, na terça-feira (15), e matou duas pessoas, indicam que o projétil foi lançado pela Ucrânia. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (16), durante uma entrevista coletiva após uma reunião urgente com os embaixadores das organizações.

"Não temos nenhum indício de que a Rússia está planejando uma ação militar contra aliados da Otan. Análises preliminares indicam que a explosão foi causada provavelmente por um míssil de defesa aérea ucraniano, disparado para defender o território da Ucrânia contra os mísseis da Rússia", disse o secretário.

De acordo com o representante, mesmo que os indícios apontem que o lançamento foi feito pela Ucrânia, o país não deve ser culpado pelo incidente. "Isso não é culpa da Ucrânia, a responsabilidade é da Rússia, por continuar essa guerra ilegal. A Ucrânia tem direito de derrubar esses mísseis, e a Otan está preparada para situações assim, para garantir que elas não saiam do controle", alegou ele.

Míssil na Polônia

Na terça-feira (15), um míssil caiu em uma fazenda de grãos de Przewodow, na fronteira da Polônia com a Ucrânia, e vitimou duas pessoas. Inicialmente, acreditava-se que o míssil teria partido da Rússia, no entanto, as investigações iniciais apontam um erro no sistema antimísseis da Ucrânia.

