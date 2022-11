Dois mortos: Polônia, país-membro da Otan, é atingido por mísseis da Rússia

Uma explosão em uma fazenda de Przewodów, no leste da Polônia, matou duas pessoas nesta terça-feira (15), próximo à fronteira com a Ucrânia. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros local, de acordo com a agência Reuters. Mas o governo polonês, apesar de convocar uma reunião de emergência, ainda não confirmou o incidente. As informações são da CNN Internacional, G1 nacional e Agência Frence Press.

O Ministério das Relações Exteriores da Estônia expressou preocupação com relatos de dois mísseis ou foguetes caindo em uma fazenda na Polônia perto da fronteira com a Ucrânia.

"As últimas notícias da Polônia são muito preocupantes. Estamos consultando de perto a Polônia e outros aliados. A Estônia está pronta para defender cada centímetro do território da OTAN", twittou o ministério do país europeu.

Segundo a agência Associated Press, um alto funcionário da inteligência dos Estados Unidos afirmou que a explosão foi causada por mísseis russos. A Polônia é país-membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Quando um dos países da Otan é atacado, os outros obrigatoriamente precisam se envolver na resposta militar, se for o caso.

Reunião de emergência

Um porta-voz do governo na Polônia disse que uma reunião de segurança nacional foi marcada na noite de terça-feira "devido à situação de emergência". Ele acrescentou que os detalhes serão divulgados após a reunião.

Uma autoridade polonesa disse à CNN que nada foi confirmado ainda e que a investigação sobre o incidente continua.

Nos EUA, Pentágono não confirmou a informação de que mísseis russos tenham atingido o território polonês. "Não temos nenhuma informação neste momento para corroborar esses relatos e estamos investigando isso mais a fundo", disse o porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder.

É esperado que o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, fale com seu homólogo polonês no final da tarde, de acordo com informações de um oficial militar europeu e um oficial dos EUA.

Hungria convocou o Conselho de Defesa após os relatos de queda de mísseis russos na Polônia

A Rússia negou envolvimento no incodente, com o ministério da Defesa dizendo que "não houve ataques contra alvos perto da fronteira do estado ucraniano-polonês".