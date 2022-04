'Satanás 2': Rússia testa míssil intercontinental e põe Ocidente em alerta

A Rússia testou um novo míssil balístico intercontinental capaz de disparar até 15 ogivas nucleares em um único ataque, afirmou o Kremlin. As informações são do The Times.

O Ministério da Defesa russo anunciou o teste bem-sucedido do ultra-avançado míssil Sarmat, apelidado de “Satanás 2” por analistas ocidentais.

O míssil foi disparado às 15h12, horário de Moscou, e as ogivas de teste atingiram um local preparado em Kamchatka, no Oceano Pacífico, a uma distância de quase 6.000 km. A distância atravessaria com sobra o Brasil de uma ponta a outra. A distância de Belém para Moscou é de cerca de 9.800 quilômetros.

O presidente Vladimir Putin apareceu na televisão estatal assistindo ao lançamento do míssil nesta quarta-feira (20) e se vangloriando do poder destrutivo da arma. “O novo míssil é capaz de superar todos os meios modernos de defesa antimísseis”, garantiu Putin.

“Não há e não haverá nada comparável no mundo. Essa arma fará com que aqueles que tentam nos ameaçar no calor da retórica agressiva pensem duas vezes.”

O míssil de longo alcance está em desenvolvimento desde os anos 2000, de acordo com a agência de notícias russa TASS.