Rússia entrega à Ucrânia proposta de acordo para a paz: ‘esperamos por uma reposta’

A Rússia entregou ao governo ucraniano uma proposta de acordo com seus pedidos para negociar o fim do conflito. A afirmação foi feita pelo porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, nesta quarta-feira (20). “A bola está no seu campo (da Ucrânia), esperamos por uma resposta”, declarou, durante entrevista coletiva, afirmando que o documento possui “formulações absolutamente claras e desenvolvidas”. As informações são do Portal SIC Notícias, de Portugal.

Peskov não deu mais detalhes sobre a proposta nem especificou prazo para a resposta. Durante a entrevista, ele responsabilizou a Ucrânia pelo lento progresso nas negociações e afirmou que Kiev se desvia constantemente de acordos previamente confirmados. O porta-voz do Kremlin lembrou ainda as declarações do Presidente russo Vladimir Putin, de que Kiev altera constantemente os acordos previamente discutidos e se afasta das suas próprias propostas.

Em março, durante uma rodada de negociações em Istambul, na Turquia, a Ucrânia apresentou à Rússia a sua proposta de acordo para o fim do conflito. Ainda não está claro se as duas partes vinham mantendo contatos regulares desde esse encontro.