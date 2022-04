Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel faz visita surpresa a Kiev, na Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu, instituição que representa os Estados membros da UE (União Europeia), Charles Michel, desembarcou no início da manhã desta quarta-feira (20), em Kiev, capital ucraniana. A visita surpresa foi divulgada pelo próprio Michel, pelo Twitter. "No coração de uma Europa livre e democrática", escreveu. As informações são do Notícias ao Minuto e do Portal UOL.

Pela imagem compartilhada por ele, é possível ver que o presidente do Conselho Europeu foi recebido pela vice-primeira-ministra da Ucrânia, Olha Stefanishyna.

Neste 56º dia de guerra, a Ucrânia enfrenta uma nova ofensiva no leste no país, com centenas de ataques russos. "O inimigo não para de lançar mísseis e bombardeios contra a infraestrutura militar e civil em toda a Ucrânia", diz o Ministério da Defesa da Ucrânia, ao informar que a Rússia "está tentando continuar as operações" de ataque no leste "para estabelecer controle total sobre o território das regiões de Donetsk e Lugansk", que formam o Donbass, área separatista.