Com negociações paradas, Rússia inicia 2ª fase da guerra contra Ucrânia

Enquanto as negociações de paz estão paradas, forças russas estariam usando mísseis de longo alcance na deflagração da batalha de Donbass – região onde ficam Donetsk e Luhansk, áreas separatistas. Já foram registradas mortes em algumas cidades. As informações são do Portal Metrópoles.

Também houve um aumento do ataques às fábricas de armas, ferrovias e outros alvos de infraestrutura no território ucraniano, para desgastar a capacidade do país de resistir. De acordo com o governo regional de Luhansk, a cidade de Kreminna, no leste da Ucrânia, foi tomada pelas tropas russas. Quatro civis morreram.

A Organização das Nações Unidas (ONU) atualizou o número de mortos pela guerra: já são pelo menos 2.072 civis, sendo 169 crianças. Outros 2.818 civis ficaram feridos durante o conflito na Ucrânia – desses, 270 são menores.