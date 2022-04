Papa Francisco critica ataque na Ucrânia durante discurso de Páscoa: ‘cruel e sem sentido’

Com a presença de público permitida pela primeira vez durante a Páscoa na praça São Pedro, desde 2019, o Papa Francisco fez um discurso para cerca de 50 mil pessoas, neste domingo (17). Ele dedicou a maior parte da sua fala à guerra na Ucrânia, que chamou de "cruel e sem sentido". O líder da Igreja Católica comparou a "incredulidade" diante das cenas da guerra com o choque de apóstolos citado na Bíblia com o retorno de Jesus. As informações são do G1 Mundo.

"Nossos olhos também estão incrédulos nesta Páscoa de guerra. Todos vimos sangue demais, violência demais", declarou.

Por causa da covid-19, o público não teve autorização para comparecer à Praça São Pedro durante a Páscoa dos anos de 2020 e 2021. Esse é o dia mais importante do calendário litúrgico cristão;

O prefeito da cidade ucraniana de Melitopol, Ivan Fedorov, que foi sequestrado por forças russas, no mês passado, e libertado depois de uma troca de prisioneiros, estava presente no evento deste domingo.