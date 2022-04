Rússia x Ucrânia: 'O mundo escolheu matar o irmão', diz papa Francisco sobre guerras recentes

Horas antes de presidir a Via Crucis noturna no Coliseu de Roma, o papa Francisco lamentou as guerras ao redor do mundo, especialmente os conflitos mais recentes como o registrado entre Rússia e Ucrânia.

"O mundo está em guerra. Neste momento, na Europa, esta guerra nos atinge com força. Mas vamos olhar um pouco mais longe. O mundo está em guerra. Síria, Iêmen, e depois pense nos rohingya, nos expulsos, nos sem pátria. Em todo lugar há guerra", lastimou o pontífice nesta Sexta-feira Santa, 15.

"Se fosse um modelo de paz, isso não seria necessário. Mas vivemos com esse esquema demoníaco, [que diz] que temos que nos matar pelo poder, pela segurança, por muitas coisas ", complementou. "O mundo escolheu - é difícil dizer - o padrão de Caim e a guerra é implementar o Cainismo, ou seja, matar o irmão", comentou o papa, em alusão ao conflito bíblico entre os irmãos Caim e Abel.