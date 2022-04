Após perder seu mais importante navio de guerra, Rússia intensifica ataques em Kiev, na Ucrânia

Um dia após o naufrágio do navio Moskva, a embarcação mais importante da Rússia, as forças de Moscou intensificaram os bombardeios contra Kiev, capital da Ucrânia, nesta sexta-feira, 15. Em resposta à investida ucraniana que resultou na perda do navio, as tropas russas atacaram uma fábrica de mísseis, armamento que teria sido utilizado para afundar Moskva.



Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o cruzeiro de guerra russo, que media 186 metros, foi atingido por dois mísseis ucranianos. O ataque foi considerado um 'grande golpe' para a Rússia. A embarcação ainda chegou a ser rebocada, mas não conseguiu manter a estabilidade e afundou no Mar Negro.



"Estamos perfeitamente cientes de que eles não nos perdoarão", afirmou Natalia Gumeniuk, porta-voz do comando militar do sul da Ucrânia, referindo-se à Rússia e a possíveis novos ataques.

