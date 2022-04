Rússia x Ucrânia: Moskva, o navio mais importante das tropas russas, afunda

Moskva, o navio-símbolo da frota russa no Mar Negro, que havia sido atingido durante uma ofensiva da Ucrânia e pegou fogo, afundou na noite desta quinta-feira, 14, segundo informou o ministério da Defesa da Rússia. O navio Moskva estava sendo rebocado, mas não conseguiu manter estabilidade durante o percurso e submergiu.



"Durante o reboque do navio Moskva até o porto de destino, o navio perdeu estabilidade por causa dos danos no casco (provocados) pelo incêndio após a explosão de munições", declarou o ministério. "Em condições de mar agitado, o navio afundou", acrescentou a pasta.



O ministério russo tinha informado mais cedo que o incêndio estava controlado e que o cruzador "mantinha sua flutuabilidade", ao mesmo tempo em que investigava as causas do incidente. Nenhum balanço foi divulgado.

Confira algumas curiosidades sobre o navio mais importante da Rússia, que afundou nesta quinta-feira (Vincent LEFAI, Sophie RAMIS, Maria-Cecilia REZENDE / AFP)



As autoridades também informaram que o processo de reboque do navio estava em curso e que a tripulação de centenas de pessoas foi evacuada para outras embarcações da frota russa no Mar Negro.

O Moskva começou suas operações na era soviética, em 1983, e participou da intervenção russa na Síria a partir de 2015.

