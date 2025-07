Mãe é condenada por algemar filho de seis anos e permitir ataque de pitbull

Uma mulher de 33 anos foi condenada após expor o próprio filho de seis anos a um ataque de pitbull. A criança sofreu mordidas no pescoço e na orelha. O crime teve outros participantes, como o namorado da mãe e o dono do cão e da casa em que tudo aconteceu.

Angelina Williams foi condenada pelo estado de Ohio, localizado no centro-oeste dos Estado Unidos, por algemar o filho e permitir que ele fosse mordido por um pitbull. Além dela, Robert Michalski Junior, o dono da casa e do cachorro, também foi condenado por cumplicidade por colocar a criança em perigo e por adulteração de provas.

VEJA MAIS

As penas ainda não foram publicadas, mas Michalski Jr. pode ter que cumprir até nove anos de prisão quando retornar para a audiência de sentença, que está marcada para o dia 21 de julho. No dia em que tudo aconteceu, ele fugiu do local com o cachorro, mas foi detido dias depois.

O último réu é Taylor Marvin-Brown, namorado de Angelina Williams. Ele se declarou culpado pelos crimes de obstrução de justiça e por cumplicidade em sequestro e maus-tratos infantis, segundo as informações do portal O Dia.

Quando o crime aconteceu?

A criança, cuja identidade não pode ser revelada, foi algemada no dia 19 de agosto de 2024. No caso, ela teve as mãos e pés imobilizados, o que não permitiu a defesa contra os ataques do pitbull. Por conta disso, os promotores descreveram a conduta como "um padrão perturbador de abuso".

Agora, o menino de seis anos e a irmã de oito anos estão morando em outro local. Eles estão "residindo juntos sob os cuidados de um responsável legal, onde recebem apoio e proteção adequados". Durante o tempo, ele se recuperou bem dos ferimentos.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)