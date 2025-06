VÍDEO: Crianças sobem em carro para fugir de ataque de pitbull; veja

Um grupo de crianças e adolescentes de diversas idades subiu em um carro que estava estacionado para se proteger de ataque de um pit-bull. O fato ocorreu no bairro Santo Antônio, em Jaboticabal, no interior de São Paulo, nesse domingo (15/06).

Segundo informações, uma menina ficou ferida durante o ataque e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebe cuidados médicos. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que várias crianças, com medo, correm e sobem em um carro estacionado na rua para se proteger do animal. Confira a seguir:

Veja o vídeo

Não se sabe ainda como o cachorro escapou do dono. Também não há maiores detalhes sobre o paradeiro do animal ou quem seria o responsável por ele. Entretanto, a Prefeitura de Jaboticabal informou que o tutor do cachorro assumiu a responsabilidade sobre o prejuízo do automóvel, que foi avariado durante a tentativa de proteção dos menores de idade.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)