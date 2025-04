Vídeo: Tutor salva cachorro após ataque de pit bull que pulou portão de três metros

Um tutor e seu cachorrinho da raça shih-tzu viveram momentos de pura tensão enquanto passeavam em São Paulo. Lindinho (o nome do pet) foi atacado por um pitbull que conseguiu escapar de casa ao pular um portão de cerca de três metros de altura. Por sorte e experiência, o tutor do shih-tzu, Tiago Gamarra, agiu rápido e conseguiu salvar seu animal de estimação do ataque.

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que Tiago agiu rapidamente e levantou o cachorrinho e o colocou no teto de um carro estacionado. Para afastar o pitbull, Tiago usou um chinelo, recorrendo a técnicas que disse ter aprendido para conter cães da mesma raça no passado.

Veja o vídeo

Após o susto e confusão, o dono do pitbull se responsabilizou pelos danos causados ao carro no momento do ataque.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.