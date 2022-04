MPF investiga Arthur do Val por fabricação de coquetel molotov na Ucrânia

O Ministério Público Federal (MPF) abriu duas investigações contra o deputado estadual Arthur do Val, o "Mamãe falei", para apurar a participação dele na fabricação de coquetéis molotov na Ucrânia - que está em conflito contra a Rússia há quase dois meses.

Em março deste ano, o parlamentar publicou uma foto em suas redes sociais na qual aparecia sentado ao lado de dezenas de garrafas. Na ocasião, ele afirmou que estava preparando coquetéis molotov para ajudar o exército ucraniano. As informações são do UOL.

O parlamentar também teve processo de cassação do mandato aberto pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pelo vazamento de áudios com comentários sexistas que depreciavam as mulheres refugiadas ucranianas.



Nas gravações, ocorridas na mesma viagem que ele ajudou a fazer os coquetéis, o parlamentar afirmou que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres". Por unanimidade, o Conselho de Ética já aprovou o pedido para a cassação.

A ação do MPF ocorre após a representação do deputado estadual Emidio de Souza (PT-SP), enviada em 14 de março à Procuradoria-Geral da República da 3ª Região. A representação obtida pelo UOL solicitou "informações acerca do posicionamento e eventuais procedimentos adotados pelo MPF como forma de enfrentamento e reação ao fato do deputado" ter contribuído para a fabricação dos coquetéis.



O texto apontou as violações de tratados internacionais, assinados pelo Brasil, que proíbem ou restringem o uso e a fabricação de armas do mesmo tipo das produzidas pelo parlamentar no território ucraniano.



Em 31 de março, a procuradora-chefe do MPF de São Paulo, Rosane Cima Campiotto, respondeu ao parlamentar informando a abertura de dois procedimentos contra Do Val e o devido encaminhamento dos inquéritos aos procuradores responsáveis.