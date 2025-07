Fotógrafa que registrou parto de filho de MC Daniel e Lorena Maia detona o cantor: 'homem escroto'

O término entre o funkeiro MC Daniel e a influenciadora Lorena Maria, anunciado no último fim de semana, tem gerado repercussão nas redes sociais e novos desdobramentos. A fotógrafa Aline Morais, responsável por registrar o nascimento de Rás, filho do ex-casal, fez acusações graves contra o cantor e afirmou ter sido ameaçada por ele ainda na sala de parto.

Aline já havia feito um desabafo em suas redes sociais, mas os detalhes vieram à tona em uma entrevista divulgada nesta terça-feira (15), na qual relatou os acontecimentos ocorridos em fevereiro. Após a repercussão, MC Daniel negou as acusações e se defendeu.

Nos stories de seu perfil no Instagram, publicados na segunda-feira (14), a fotógrafa escreveu: "Que a verdade seja dita por tudo o que ele fez com a gente. Acabaram com a minha saúde mental na época. Eu me calei e tive ética e respeito pela fase de uma mulher passando pelo puerpério. Deus é justo."

Ela também declarou: "Sabe o que mais me assusta? Mulheres defendendo esse tipo de homem escroto."

À revista Quem, Aline contou que ficou emocionalmente abalada após o episódio: “Fiquei 40 dias sem conseguir trabalhar, com a minha cabeça totalmente ruim”, afirmou. Em seu relato, disse ainda que foi ameaçada pelo artista:

“Quando entrei na sala de parto, ele começou a gritar comigo, a me tratar mal, perguntando o motivo de eu ter demorado tanto para chegar à maternidade. Mas eu estava sob aviso para chegar no momento certo. Expliquei para ele. Em um determinado momento, ele me pegou pelo braço, me puxando porque queria que eu fizesse a foto exatamente em um momento que não era apropriado.”

Sobre a entrega do material fotográfico, ela acrescentou: "Eu não passei os vídeos para ele de imediato porque o pagamento não havia sido feito, e ele não gostou. Ele me ameaçou, disse que falaria sobre mim nas redes sociais, sobre o quanto eu fui antiética, e que acabaria com a minha carreira."

MC Daniel rebate acusações

Diante das acusações, MC Daniel se pronunciou e negou os fatos apresentados por Aline: "A fotógrafa já tinha pedido desculpas para mim, para a Lorena e para nossas mães, por todo o desconforto que causou, sendo invasiva. Ela deixou a Lorena muito triste, foi superinvasiva e mal-educada."

Ele também criticou a postura da profissional durante o parto: "Ela chegou atrasada, queria ser médica, a Lorena estava muito preocupada, apreensiva, e ela queria explicar para a Lorena como seria a indução... Depois queria explicar quantos dedos ia dilatar."

Sobre a conduta da fotógrafa durante a cesárea, o cantor declarou: “Quando teve a cesárea, ela deixou a câmera de lado e foi falar para a Lorena que o bebê estava saindo, entre outras coisas. O menino que foi com ela estava com roupa de balada no hospital, nem roupa profissional usava… E no fim de tudo, ela queria que ele entrasse para gravar a Lorena em trabalho de parto, a Lorena sem roupa. Ela não permitiu, e eu também não… Acho que é um direito nosso.”

Finalizando seu posicionamento, MC Daniel criticou a entrega do material contratado: “No fim, foram sete horas de trabalho de parto e eles entregaram muito pouco do trabalho. Isso deixou todo mundo triste, principalmente a Lorena, que queria ter todo esse material. Eles transformaram tudo em um momento de tristeza. Tomem cuidado com quem vocês forem contratar.”

Aline Morais se manifesta novamente

Após o posicionamento de MC Daniel, a fotógrafa Aline Morais voltou a se pronunciar nas redes sociais. Em uma nova sequência de stories, ela reforçou sua versão dos acontecimentos e apresentou registros que, segundo ela, comprovariam o ocorrido.

Aline compartilhou prints de conversas com o cantor e também divulgou a imagem de um vídeo em que, supostamente, MC Daniel aparece segurando-a pelo braço, como havia descrito anteriormente em sua entrevista.

