VÍDEO: igreja oferece tatuagem a fiéis durante culto e causa repercussão na web

Uma igreja evangélica em Balneário Camboriú, Santa Catarina, se tornou alvo de polêmica nas redes sociais no último domingo (13), após promover um evento de tatuagem coletiva durante um culto religioso. A ação foi realizada na Igreja do Reino, liderada pelo pastor Eduardo Reis, que compartilhou registros da cerimônia em seu perfil no Instagram.

Os fiéis tatuaram "MT 24:14", uma referência ao versículo de Mateus 24:14, que fala sobre a pregação do evangelho a todas as nações. A proposta da tatuagem, segundo os participantes, era criar um "memorial permanente da missão cristã".

Em vídeos compartilhados pela igreja, é possível ver diversos jovens sendo tatuados dentro do templo. Uma das participantes afirmou que a escolha pela tatuagem foi para "lembrar o propósito". "Lembrar o que Deus nos entregou e que nós temos que pregar o reino", explicou.

Outra fiel disse que a tatuagem representa mais que estética: "É muito mais do que uma marca no nosso corpo, é algo que vai nos lembrar daquilo que Cristo nos chamou para fazer na terra."

O versículo citado na tatuagem, Mateus 24:14, diz: "E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim."

Diante da repercussão, o pastor Eduardo Reis se pronunciou em suas redes sociais. "Não é sobre tatuagem. É sobre liberdade. Você é livre ou ainda vive para agradar os religiosos?", escreveu em uma publicação.