Pastor causa polêmica ao dizer que 'odeia pobre', nega pobreza de Jesus e chama Lula de 'nove dedos'

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo pastor Nicoletti, líder da Igreja Recomeçar, causou grande repercussão ao trazer declarações polêmicas que envolvem religião, política, pobreza e ações de caridade. No discurso, o religioso atacou a prática de esmolas, negou que Jesus tenha vivido em condição de pobreza e proferiu insultos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a pregação, registrada em vídeo e transmitida pelas redes sociais da igreja, Nicoletti declarou: “Eu odeio pobre”. Para ele, a pobreza não representa apenas falta de recursos, mas sim uma “mentalidade de vítima”.

“Jesus nunca foi pobre. E se te falaram isso, mentiram. Porque o pobre não é só pobre financeiramente, ele é vítima de alguém que o fez ficar pobre. Ele sempre entende que o mundo deve para ele, e a culpa é de quem tem mais”, afirmou o pastor, ao rejeitar a imagem de um Jesus pobre.

Ele também atacou frontalmente a prática da caridade, especialmente o ato de dar esmolas, comparando essa atitude a um tipo de escravidão contemporânea. “Jesus nunca deu uma esmola. Jesus mudou a mentalidade das pessoas. Dar esmola patrocina a escravidão”, afirmou. E completou: “Em vez de dar esmola, traz a pessoa três dias aqui. Você vai ver, vai mudar a vida dela”.

No encerramento do vídeo, Nicoletti dirigiu-se diretamente ao presidente Lula com palavras ofensivas, chamando-o de “ladrão” e “nove dedos”.

“Todo ladrão tem o discurso de ajudar o pobre. Só que não é só o ‘nove dedos’, não. Tem um monte de cristão ladrão dentro da igreja, que rouba do altar e critica a corrupção lá fora, mas é corrupto aqui dentro também”, disparou o religioso.

As declarações dividiram opiniões nas redes sociais e entre fiéis. Alguns apoiaram o pastor, alegando que ele criticava uma suposta cultura de dependência. No entanto, muitas reações classificaram o discurso como elitista, ofensivo e desrespeitoso — tanto com os pobres quanto com quem realiza ações sociais e humanitárias por meio de doações e serviços voluntários.