Jovem é encontrada esquartejada dois dias após namorado ser executado

O corpo de uma jovem de 22 anos foi encontrado esquartejado na manhã desta quarta-feira (25), dois dias após o namorado ser morto a tiros em uma loja de conveniência na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia. A jovem havia desaparecido um dia depois de presenciar o assassinato.

Matheus Rodrigues de Souza, de 24 anos, foi executado a tiros na noite da última segunda-feira (23), no bairro Gusmão, enquanto fazia compras com a namorada, Ana Luiza Lima Brito, de 22 anos. Câmeras de segurança do local registraram o momento em que um homem armado, usando capacete, entrou na loja e fez vários disparos contra Matheus. Segundo informações da polícia, Ana Luiza desapareceu no dia seguinte, terça-feira (24).

Na manhã desta quarta-feira, o corpo de uma mulher foi encontrado esquartejado no bairro Delta Park, em Eunápolis. Os restos mortais estavam em uma rua de terra próxima à BR-367. A polícia acredita que o corpo seja de Ana Luiza.

O delegado Manoel Vieira, responsável pelas investigações, informou, em entrevista ao portal Radar News, que uma perícia será realizada para confirmar oficialmente a identidade da vítima. Segundo ele, há indícios de que o casal tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que uma disputa entre facções rivais pelo controle de território pode ter motivado os crimes. Um bilhete foi encontrado junto ao corpo, o que reforça a hipótese de vingança.

Uma segunda hipótese, apresentada por uma fonte policial ao portal Correio 24 Horas, é a de que os traficantes que mataram Ana Luiza acreditavam em seu envolvimento na morte do namorado. Segundo a polícia, ela não teria permanecido no local após o crime.

“Apesar de ela estar com ele fazendo compras, criminosos acreditam que ela tenha passado a localização de Matheus na loja de conveniência para que o executor o pegasse de surpresa”, disse a fonte, que preferiu não se identificar.

Os dois casos foram registrados pela Polícia Civil e estão sendo investigados pela Delegacia Territorial de Eunápolis (1ª DT).

