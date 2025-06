VÍDEO: Adolescente é salva de calabouço 'secreto' após desaparecer

Uma adolescente, cuja identidade não foi revelada, de 17 anos, foi encontrada em um tipo de calabouço "secreto" no bairro de Vila União, em Quixeramobim–CE. A menina estava desaparecida desde a manhã da segunda-feira (23) e foi localizada pela Polícia Civil do Ceará. Um homem de 35 anos, dono do imóvel, foi preso em flagrante.

Segundo informações, a jovem não teria voltado da escola. A ausência mobilizou moradores da cidade e a foto dela circulou pelas redes sociais, em apelos por informações de localização. Após investigações, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), chegou ao imóvel onde a adolescente possivelmente estaria.

No local, foram encontrados pés de maconha, cachimbos usados para o consumo de crack e um espaço subterrâneo descrito como "calabouço", por ser escuro, sem janelas e tomado por lixo. Como mostra o vídeo abaixo:

Segundo as autoridades do caso, o homem teria atraído a adolescente com oferta de drogas e pretendia levá-la para uma área rural. Ele sabia da repercussão do desaparecimento.

A vítima foi assistida por profissionais do Conselho Tutelar e recebeu atendimento psicológico. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e por subtração de incapaz.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)