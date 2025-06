Colisão entre três ônibus deixa 20 pessoas feridas no centro de Belém

Uma colisão entre três ônibus foi registrada nesta quarta-feira (25/6), na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. Não há informações oficiais sobre as circunstâncias do sinistro. Inicialmente, cerca de 15 pessoas ficaram feridas, conforme informado pelo Corpo de Bombeiro. No entanto, no início da tarde o número de feridos foi atualizado para 20, de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para atender a ocorrência e realizar os primeiros atendimentos às vítimas, como detalhado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Ainda de acordo com a Sesma, três pessoas foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano para receber os devidos cuidados médicos.

Momentos após o acidente, apenas uma das faixas da avenida Presidente Vargas ficou liberada. Com a colisão, o trânsito ficou lento no trecho. Informações iniciais também apontaram que um carro de passeio também se envolveu na batida. Pelo menos três viaturas do Samu e Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atuar na ocorrência.

Em nota, a Segbel informou que agentes de trânsito atuaram na avenida Presidente Vargas para organizar o fluxo de veículos e orientar os condutores após um acidente envolvendo três ônibus durante a manhã.

"O incidente resultou em aproximadamente 20 pessoas encaminhadas para atendimento médico. Os ônibus envolvidos faziam as seguintes linhas: Patinha - Presidente Vargas, Sacramenta-Nazaré (Geladão) e UPA - Presidente Vargas", completa o comunicado.

Já a Polícia Civil informa que, até às 14h15 desta quarta-feira, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área. A Redação Integrada de O Liberal também solicitou um posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) sobre o caso e aguarda retorno.