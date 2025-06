Ônibus colide contra poste no bairro Umarizal, em Belém

Um ônibus colidiu contra um poste nesta quarta-feira (25/6), na avenida Visconde de Souza Franco com a rua Boaventura da Silva, no bairro Umarizal, em Belém. Não houve feridos.

Para a TV Liberal, o motorista do coletivo disse que perdeu o controle do veículo após o freio do transporte falhar, ocasionando a batida contra a estrutura. O sinistro ocorreu bem em frente a um prédio residencial. Com a colisão, um dos pneus dianteiros do automóvel furou e o coletivo ficou engatado entre a via e a calçada.

Ainda conforme o relato do condutor, cerca de dez pessoas estavam no ônibus no momento do impacto. Todas estão bem.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) sobre o caso e aguarda retorno.