Suspeito de crimes sexuais em Paragominas é preso ao tentar fugir para Açailândia

Um homem foi preso como principal suspeito de praticar crimes sexuais contra mulheres em Paragominas, no sudeste do Pará. Segundo as informações policiais, o investigado foi capturado ao tentar fugir em um ônibus, na noite desta terça-feira (24), na BR-010, nas proximidades do município de Açailândia. As investigações apontam que, entre os dias 19 e 22 de junho, o suspeito teria se passado por motociclista de aplicativo para “atacar” mulheres em diversos bairros.

Uma força-tarefa foi montada para capturar o suspeito após a denúncia de sete vítimas, que buscaram ajuda policial e relataram ter sido abordadas pelo investigado. Segundo as informações, o homem teria cometido os crimes sexuais em bairros como Promissão, Camboatã, Uraim e Centro. Assim, o número de vítimas pode ser ainda maior. Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Paragominas conduziram a apuração dos fatos, que contou com o apoio da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), da Superintendência Regional, do Núcleo de Apoio à Investigação (Nai), da Delegacia de Ipixuna, da Seccional Urbana, além do apoio estratégico da Polícia Rodoviária Federal.

Os agentes apuraram que o investigado estava tentando fugir em um ônibus interestadual e montaram uma barreira na pista. Após a abordagem, o investigado seria conduzido novamente para a cidade de Paragominas, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis. As informações da polícia ainda apontam que o suspeito possui duas passagens por violência doméstica e familiar contra a mulher, e uma passagem por importunação sexual. Diante dos fatos, o suspeito poderá responder pelos crimes de estupro, estupro qualificado na modalidade tentada e importunação sexual. Todos praticados em continuidade delitiva, conforme relatos das vítimas e demais provas reunidas pela polícia.