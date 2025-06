Casal em motocicleta sem placa é preso suspeito de tráfico de drogas em Parauapebas

Um casal foi preso, suspeito de tráfico de drogas, após ser flagrado trafegando em alta velocidade em uma motocicleta que estava sem placa, em Parauapebas, sudeste do Pará. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (23), no bairro Alto Bonito, quando os suspeitos foram abordados pela Polícia Militar portando crack e maconha.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 23º Batalhão de Polícia Militar realizavam rondas preventivas no momento em que avistaram os suspeitos na moto e constataram que o veículo estava sem placa. Conforme a PM, foi ordenada a parada e, antes que o condutor estacionasse o veículo, ele abandonou um objeto juntamente com um boné.

Os militares realizaram uma busca pessoal e no veículo, sendo encontradas duas embalagens plásticas contendo substância com características semelhantes ao crack, pesando aproximadamente 4,6 g, diversas embalagens plásticas vazias, a quantia de R$ 434,00 em espécie e três aparelhos celulares no interior da bolsa da mulher. Em seguida, a equipe localizou o objeto abandonado pelo condutor, sendo constatada a presença de uma embalagem plástica azul contendo substância que aparentava ser maconha, pesando aproximadamente 1,8 g.

Minutos depois, chegou ao local um caminhão, e o motorista informou estar transportando alguns itens do casal suspeito. Ao ser averiguado o interior do caminhão, foi localizada uma sacola plástica transparente com bordas rosa, contendo uma embalagem verde com aproximadamente 90 g de substância semelhante ao crack; uma embalagem cinza com resquícios de substância semelhante à maconha; uma balança de precisão; um isqueiro; e diversas embalagens plásticas. O casal foi preso e apresentado, juntamente com os objetos apreendidos, à Unidade da Polícia Civil.