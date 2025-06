Polícia Civil prende homem por proferir injúria e ameaçar os próprios avós em Paragominas

Um homem foi preso na madrugada de segunda-feira (9/6), por suspeita de proferir injúria e ameaçar os próprios avós no bairro Bela Vista, em Paragominas, sudeste do Pará. A Polícia Civil recebeu a denúncia sobre o caso, compareceu no endereço e flagrou o suspeito ameaçando dois idosos e proferindo ofensas verbais contra eles.

De acordo com a PC, os agentes garantiram a segurança das vítimas, identificadas como avós do suspeito, e realizaram a prisão em flagrante por injúria no contexto da Lei Maria da Penha e ameaça. Segundo a denúncia, o homem é reincidente no comportamento violento e já teria causado outras situações parecidas anteriormente.

O suspeito foi conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

Punição

O Código Penal Brasileiro (CPB) estabelece detenção de um a seis meses, ou multa, para quem “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”, podendo a punição aumentar se for cometida no âmbito da Lei Maria da Penha. Já o crime de ameaça, que pode ser cometido por meio de “palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico”, que causa mal injusto e grave à vítima, tem pena de um a seis meses de detenção, ou multa.