Fumaça em Belém? Incêndio no Aterro do Aurá pode ser causa de 'fumaceira' na cidade; entenda

Um incêndio de grande proporção atingiu uma área de mata no Aterro do Aurá, popularmente conhecido como "Lixão do Aurá", em Ananindeua, na região Metropolitana de Belém. O incêndio foi registrado na noite desta terça-feira (10/6), por volta das 21h, com confirmação de acionamento pelo Centro Integrado de Operações (CIOp). Entretanto, vídeo que circula nas redes sociais mostra que o fogo já em estava em grande proporção em um momento onde ainda não tinha escurecido.

"A PM foi acionada via Ciop para dar apoio ao Corpo de Bombeiros em uma ocorrência de incêndio que se alastrou", explicou o Ciop na manhã desta quarta-feira (11/6).

Ao longo da madrugada, vários registros de fumaça foram registrados por moradores de Belém em diferentes bairros da cidade. A fumaça foi vista e sentida inclusive em áreas do centro. Ainda não foi confirmado oficialmente se toda essa fumaça foi causada apenas pelo incêndio no Aurá.

De acordo com informações dos moradores de proximidades do Lixão do Aurá, o incêndio teria iniciado no final da tarde de ontem. Dois carros do Corpo de Bombeiros foram acionados e atendem a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que "há uma equipe especializada no local para combater as chamas. Até o momento não houve vítimas".

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que "as causas do incêndio que ocorre no momento no Aterro do Aurá serão investigadas pelos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros e Polícia Científica. No entanto, a Sezel ressalta que a segurança da área é de responsabilidade da empresa Ciclus, que administra o local mediante contrato de licitação".

"A Prefeitura de Belém vai exigir da empresa explicações sobre o caso e solicitar o aumento da segurança e fiscalização da Ciclus no local", finaliza a nota.

A empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém - Ciclus Amazônia - também se pronuncio por meio de uma nota onde informa que, "assim que tomou conhecimento do incêndio, prestou todo o apoio necessário ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos envolvidos, inclusive as forças de segurança".

A empresa também disse que notificou a Prefeitura de Belém sobre o caso, "reforçando seu compromisso com a transparência e com o cumprimento rigoroso das legislações ambientais e operacionais vigentes".

"A Ciclus permanece à disposição das autoridades competentes e da população para esclarecer qualquer dúvida e colaborar com todas as ações necessárias à segurança e ao bem-estar coletivo", diz a nota.

A reportagem segue apurando para descobrir a causa do incêndio e para atualizar se ele já foi controlado.