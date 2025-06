Líder de facção da Bahia e outro suspeito com arma de fogo são presos no nordeste do Pará

Um homem apontado como líder de uma facção criminosa da Bahia foi preso na manhã desta quinta-feira (12), na cidade de São João de Pirabas, no nordeste do Pará. Durante a ação, que cumpria um mandado de prisão, um segundo suspeito também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Segundo informações da Polícia Civil, o investigado, que veio do estado baiano, estava foragido da Justiça e responde por tráfico de drogas, uso de documentos falsos e associação criminosa.

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), unidade vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e da Delegacia de São João de Pirabas.

“Inicialmente, as equipes policiais foram acionadas para cumprir um mandado de prisão contra um homem suspeito de liderar uma facção criminosa baiana, na cidade de São João de Pirabas. De acordo com as investigações, o indivíduo estava foragido da Justiça da Bahia e, supostamente, escondido no município paraense. Ao tomar conhecimento da informação, as equipes iniciaram diligências para efetuar a prisão do investigado”, explicou o titular da DRCO, delegado Juliano Côrrea.

A partir das investigações, a Polícia Civil identificou que o suspeito utilizava documentos falsos com dois nomes diferentes: Anderson Joaquim e Paulo Henrique. O objetivo, segundo a polícia, seria estabelecer as ações da organização criminosa em regiões como Salinópolis, Pirabas e outros municípios.

Durante as buscas, as equipes policiais conseguiram localizar e prender o foragido. Com ele foram apreendidos uma espingarda calibre 22, diversas porções de material semelhante a maconha e cocaína, uma balança de precisão, anotações de contabilidade ligadas ao tráfico de drogas, papéis tipo seda e um veículo. No automóvel, também foi encontrada uma quantidade de substância similar a maconha.

O investigado foi preso e conduzido, juntamente com todo o material, até a unidade policial para os procedimentos necessários. Durante a operação, também foi localizada uma pistola calibre 9 mm em posse de outro suspeito, que foi autuado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. A arma de fogo foi apreendida e apresentada à autoridade policial de plantão.

Os indivíduos responderão pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, uso de documentos falsos e associação criminosa. A Polícia Civil do Pará prossegue com as investigações para apurar todas as informações relacionadas ao caso e ressalta a importância de denúncias sobre práticas criminosas, como tráfico de drogas e associação criminosa. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.