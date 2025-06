Jovem é morto a tiros a caminho do trabalho em Dom Eliseu

Um jovem identificado como Henrique de Oliveira do Nascimento, de 21 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (12), em Dom Eliseu, sudeste do Pará. O crime ocorreu na rua Florianópolis, no bairro Planalto, quando a vítima seguia para o trabalho na companhia de um amigo. A testemunha relatou que um homem se aproximou em uma motocicleta e efetuou vários disparos contra Henrique.

Segundo as informações iniciais, o crime aconteceu nas primeiras horas da manhã. A vítima caminhava pela rua e conversava com o amigo quando o homem, que pilotava uma motocicleta modelo Pop, de cor preta, se aproximou e sacou uma arma de fogo. De acordo com relatos preliminares, o executor vestia uma jaqueta escura e usava capacete, o que dificultou a identificação.

De acordo com o Portal Dom Eliseu, a Polícia Militar informou que foi acionada por um morador, que relatava a presença de uma pessoa baleada, possivelmente já em óbito, na localidade. Ao chegarem ao local, os militares constataram o homicídio. Uma pessoa que preferiu não se identificar, ainda conforme o portal, afirmou que o suspeito teria anunciado um assalto antes de atirar contra Henrique. O executor fugiu após o crime e, até a tarde de quinta-feira (12), não havia sido localizado. A PM também informou que nenhum objeto foi apreendido na cena do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.