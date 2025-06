Mulher condenada por roubo e envolvimento na morte de idoso em Óbidos é presa em Curuá

Uma mulher identificada como Etany Roberta Sampaio da Gama, de 23 anos, foi presa em Curuá, oeste do Pará, em cumprimento a um mandado de prisão definitiva por roubo e envolvimento na morte de um idoso em Óbidos. A ação para cumprir a condenação transitada em julgado ocorreu na terça-feira (10). Etany Roberta foi sentenciada a 30 anos de prisão e deve cumprir a pena em regime fechado. Ela será transferida à Santarém e ficará no complexo penitenciário Silvio Hall de Moura.

O crime em que Etany Roberta teve envolvimento ocorreu no dia 16 de dezembro de 2021. Segundo as investigações policiais, a vítima, Amadeu Justino Braga, de 70 anos, tinha um relacionamento afetivo com a indiciada. Ela ainda chegou a ser presa no dia 17 de fevereiro de 2021, um dia após o corpo do idoso ter sido encontrado, mas depois foi liberada. As apurações sobre o caso apontaram que Amadeu estava na companhia de Etany Roberta, que seria amante dele, na noite em que o crime aconteceu.

De acordocom a Polícia Civil, outro indivíduo também foi autuado e responderá por latrocínio. "Outros dois indivíduos que possuem envolvimento encontram-se foragidos. A PC continua com as investigações, a fim de apurar todas as informações sobre o caso e localizar os outros envolvidos no crime", comunicou.

Crime

O corpo de Amadeu foi encontrado na manhã do dia 16 de fevereiro de 2021 na casa onde ele morava, no bairro São Francisco, em Óbidos. Segundo as investigações policiais, quando foi presa pela primeira vez, Etany Roberta confessou que foi ela quem planejou o roubo ao idoso. Além disso, também revelou que contou com a ajuda do namorado e mais dois jovens para executar o crime. Ainda de acordo com as informações policiais, a condenada havia dito que a intenção era pegar os cordões de ouro da vítima para pagar uma dívida.

No dia do crime, Roberta levou um homem para a casa de Amadeu, onde consumiram bebidas alcoólicas. Depois, os três saíram para jantar. Neste momento, o namorado da condenada e um outro suspeito aproveitaram para entrar na residência da vítima e aguardaram escondidos até o idoso retornar. Já no início da madrugada de 16 de fevereiro de 2021, Amadeu voltou sozinho para casa e foi atacado.

Os relatos policiais sobre o crime apontam que o idoso foi amarrado e amordaçado. Logo depois, Roberta e o homem que consumia bebidas com ela chegaram. Eles aguardam até o idoso ser contido para não os reconhecer. Amadeu ficou amarrado na oficina, ao lado da casa, sob a vigilância de um dos homens. Os outros três aproveitaram para procurar objetos de valor na casa.

Cerca de mil reais foi encontrado e dividido entre os quatro envolvidos. Eles fugiram do local e, segundo o relato à polícia, acreditavam que Amadeu estivesse somente desmaiado. No entanto, o idoso havia morrido.