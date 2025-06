Equipamento é apreendido durante operação contra exploração sexual infantil na internet em Santarém

Materiais contendo cenas de exploração sexual infantil foram apreendidos em um endereço na cidade de Santarém, no oeste do Pará, nesta quarta-feira (11). A ação da Polícia Federal foi realizada durante a Operação Payload, que tem como objetivo reprimir crimes de armazenamento e divulgação de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

A operação foi realizada mediante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça. Durante a diligência, a residência do investigado foi vistoriada, e o material apreendido será submetido à análise pericial para a coleta de provas e identificação de possíveis responsáveis.

Toda a ação foi coordenada pelo Núcleo de Combate aos Crimes de Abuso Sexual Infantil Online (NCCASIO), vinculado à Delegacia da Polícia Federal em Santarém. Segundo a PF, a denominação “Payload” é um termo da área de Tecnologia da Informação (TI) que se refere a uma carga maliciosa oculta em algo aparentemente legítimo. No caso em investigação, o suspeito era funcionário de um provedor de internet.

A iniciativa reforça o compromisso das autoridades no enfrentamento à exploração sexual de menores, destacando a importância da atuação policial no combate a esses crimes hediondos. A Polícia Federal atua na investigação e repressão de delitos cibernéticos. A operação também serve como um alerta à sociedade sobre a necessidade de proteger crianças e adolescentes contra violações de direitos humanos no ambiente digital.