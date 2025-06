Operação combate suposta exploração de menores no centro de Belém

Três pessoas foram detidas pela Polícia Militar no bairro do Reduto, em Belém, em um suposto caso de exploração de menores de idade. A ação ocorreu na noite desta terça-feira (24), próximo a Avenida Visconde de Souza Franco, quando um casal e uma mulher foram interceptados pelos agentes. Conforme as informações policiais, dois dos detidos já possuíam mandados de prisão em aberto. Três crianças foram encaminhadas para a Divisão de Atendimento a Adolescentes (DATA).

A diligência foi realizada por agentes do 2º Batalhão da PM, o Conselho Tutelar e a Companhia Independente Especial de Polícia Assistencial (CIEPAS). Os agentes informaram que a ação foi deflagrada após a PM verificar a presença das crianças que estariam em possível situação de risco e vulnerabilidade. Diante da recorrência, a equipe foi ao local, inicialmente, para abordar um casal.

VEJA MAIS



Os policiais relataram que, ao chegarem ao local, a mulher que estaria com uma criança de colo conseguiu fugir correndo. O homem, que seria o companheiro dela e também estava com outra criança, foi abordado. Na situação, os agentes verificaram que o suspeito estava com um mandado de prisão em aberto. O investigado foi autuado. No local, a equipe de conselheiros e policiais flagrou outra mulher, com uma criança, em um suposto caso de exploração. Dessa maneira, ela também foi detida.

Ainda conforme os policiais, a mulher que havia fugido no início da ação retornou ao ver o marido sendo detido. Ela entregou a criança que carregava à equipe de conselheiros e também foi detida. Durante a verificação da identidade dela, os policiais constataram que a suspeita também tinha um mandado em aberto. Diante do caso, os três adultos e as três crianças foram encaminhados para a DATA, onde passariam por procedimentos legais cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Militar, e aguarda o retorno.